Apeldoorn al vijf jaar zonder profclub AGOVV: ‘Het is doodzonde’

Video13 januari 2013 zal voor supporters van AGOVV uit Apeldoorn voor altijd in het geheugen gegrift staan. Toen werd namelijk duidelijk dat het faillissement van de betaald voetbaltak van de club onafwendbaar was. De amateurs bleven over, net als de herinneringen en het verdriet. Vijf jaar later blikken de betrokkenen terug. ,,Clubliefde kent geen divisie.”

Drie mannen halen naast de monumentale tribune op sportpark Berg & Bos herinneringen op. ,,Het is net een kleine reünie", zegt Martin Maassen. Hij is sinds kort de voorzitter van amateurclub AGOVV, die is overgebleven nadat de profclub vijf jaar geleden het loodje legde door een belastingschuld van vier ton. Naast hem staan oudgedienden Gert Sangers en Gerrit Kerssen die voor het opnoemen van al hun functies bij de club door de jaren heen meer dan twee handen nodig hebben.

Met pijn in het hart denken ze terug aan deze week vijf jaar geleden. Toen werd duidelijk dat de profclub AGOVV niet meer te redden was. ,,Ik was zo teleurgesteld dat ik een tijdje afstand heb genomen", zegt Kerssen.

Museum

Dennis Terwel komt uit kantine 'De Blauwe Drukte' gelopen. Binnen heeft hij een grote verzameling shirtjes, sjaaltjes, fotoboeken en andere spullen van AGOVV uitgestald. Het is onderdeel van het AGOVV Museum dat hij heeft opgericht met als doel om oude spullen van de club terug te krijgen. ,,De club heeft zo'n grote historie." Een fysiek onderkomen ontbreekt echter nog.

Op de dag dat het faillissement van de profafdeling werd uitgesproken, zat hij op zijn werk. En op Twitter. ,,Ik baalde als een stekker. Ik vind het bijzonder dat we in zo’n grote stad als Apeldoorn geen betaald voetbal hebben. Toen het definitief afgelopen was, ben ik even niet meer op de club geweest. Het zat me dwars. En toch blijft het trekken. Clubliefde kent geen divisie."

Volledig scherm Van links naar rechts: Martin Maassen (voorzitter), Gerrit Kerssen (teammanager) Dennis Terwel (AGOVV Museum) en Gert Sangers (vice-voorzitter) voor de monumentale tribune van AGOVV. © Kevin Hagens

Puinruimen

Ook bij Ton van Beek, jarenlang voorzitter van de supportersvereniging, heerst nog het gemis. ,,Niet dat ik er elk jaar wakker van word, maar het is wel doodzonde. Ik mis het en ik blijf het missen." De huidige vice-voorzitter Gert Sangers was destijds crisismanager. Voor hem was er geen tijd om te rouwen. ,,Je stortte gelijk in het afhandelen van allerlei zaken. Met een paar mensen moesten we puinruimen. De focus moest op het laten overleven van de amateurs."

Quote Ik mis het en ik blijf het missen Ton van Beek, oud-voorzitter van de supportersvereniging

Het had niet veel gescheeld of de hele club had niet meer bestaan, maar de amateurs werden ternauwernood gered. Die bleven volgens de betrokkenen echter wel met een grote schuld zitten. Daarnaast vertrokken bijna alle jeugdspelers. Het veld waarop zij speelden is nu een parkeerplaats voor de Apenheul en vanuit het oude supportershome worden enkel nog kranten bezorgd.

Volledig scherm De ingang van het sportpark van AGOVV. Gert Sangers: ,,Iedereen die hier is geweest, kan het zich herinneren." © Mark Broersma

Toch ademt het sportpark historie. In de bestuurskamer hangt de clubgeschiedenis aan de muur, de rest komt uit de monden van de clubmensen. Kerssen: ,,Het hoogtepunt was het algeheel landskampioenschap in 2002. En dan nog de bekerwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. We gingen toen met 50 bussen naar Rotterdam. Van Beek: ,,En de thuiswedstrijd in de beker op een uitverkocht sportpark tegen Ajax (1-2 verlies in 2009)." Maassen en Sangers denken vooral terug aan hun beginjaren. Sangers: ,,Ik heb mijn hele jeugd hier doorgebracht."

Kerngezond

Een terugkeer naar het betaalde voetbal zien de heren niet gebeuren op korte termijn, ook omdat het eerste elftal laatste staat in de tweede klasse. De club klimt volgens hen wel langzaam uit het dal. Begin deze week werden diverse nieuwe plannen gepresenteerd. Maassen: ,,We willen het sportcomplex multifunctioneel maken, een kerngezonde vereniging worden en de jeugd terughalen." Terwel: ,,De club is gewoon goed bezig. Mensen vragen mij vaak of AGOVV nog bestaat. Maar het is nooit weggeweest."