Apeldoorn begint met onderwijs, politie en marechaussee aan optuigen kenniscentrum veiligheid

In Apeldoorn moet over een kleine anderhalf jaar een kenniscentrum draaien dat uiteindelijk in Nederland toonaangevend wordt op het gebied van ‘digitale veiligheid’. De Universiteit Twente, hogeschool Saxion, Politieacademie, Aventus, Koninklijke Marechaussee en gemeente Apeldoorn hebben daarover donderdag een overeenkomst gesloten.

De bedoeling is dat in het centrum bedrijfsleven, onderwijs en politie en marechaussee elkaar vinden. Zo kunnen studenten Apeldoornse bedrijven helpen met onderzoek. Daarnaast komt er volgens plan een echt fysiek centrum waar onder meer trainingen en symposia kunnen plaatsvinden. Het kan inhoudelijk bijvoorbeeld gaan om innovatieve forensische opsporingstechnieken, of ontwikkelingen rond ‘cyber security’: het tegengaan van digitale criminaliteit.



De komst van zo'n centrum is in 2018 al aangekondigd. Bij de presentatie van de plannen zinspeelde de gemeente op het binnenhalen van nieuw hoger onderwijs. Dat is echter geen concreet doel; er komt geen op zichzelf staande dependance van een hogeschool of universiteit. Wel kunnen die opleidingsinstellingen post-doctoraal onderwijs en zogenoemde minors aanbieden die (deels) via het Apeldoornse kenniscentrum lopen.



Profiteren

Het lijkt erop dat vooral Apeldoornse bedrijven kunnen profiteren van het bundelen van de kennis en de onderzoeksvaardigheden van studenten. Die studenten kunnen meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. En zo ook aan het oplossen van meer algemene, ‘maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en digitalisering’. Het kan ook leiden tot nieuwe bedrijfjes, is de verwachting.

Daarnaast versterkt het centrum het imago van Apeldoorn als veiligheidsstad, hoopt de gemeente. Hier zijn opleidingscentra van de politie en marechaussee gevestigd, terwijl ook het ROC Aventus en Saxion in Apeldoorn al opleidingen op het vlak van veiligheid bieden.

Eigen gebouw

Er is nog geen locatie aangewezen voor het nieuwe centrum. Het is wel de bedoeling dat er binnen een paar jaar een eigen onderkomen komt. Een eigen gebouw dus, of in elk geval eigen ruimtes. Daar kan dan onderzoek plaatsvinden, en vakmensen uit de veiligheidssector zouden er deeltijdopleidingen en trainingen kunnen volgen. Het is ‘niet uitgesloten’ dat het centrum zelf op termijn enkele werkplekken biedt voor ondersteunende functies, maar daarvan is voorlopig nog geen sprake.

Voor de Universiteit Twente is deelname aan het centrum interessant, zo stelt de instelling in een verklaring, omdat Apeldoorn zowel ‘hoogwaardige technologische bedrijven’ als grote publieke dienstverleners als de Belastingdienst en Kadaster binnen de grenzen heeft. ‘Wij zien hier een snelgroeiende vraag op het vlak van digitalisering en IT’, licht de UT toe. Voor studenten is hier dus een goede combinatie van onderzoek en praktijk mogelijk.