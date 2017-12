Apeldoorn bekijkt alternatieven voor aardgas

Video Alle Apeldoornse festiviteiten van het afgelopen jaar op een rijtje

10:49 Van sneeuw in januari tot Serious Request in december: in Apeldoorn is in 2017 van alles gepasseerd. Filmmaker Wilco Raayman legde kleine en grote bijzonderheden vast met zijn camera en heeft daar nu een bijzonder jaaroverzicht van gemaakt.