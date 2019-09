Apeldoorn beleeft eerste protest(je) voor behoud Zwarte Piet: ‘Het Sinterklaasfeest moet blijven zoals het is’

Op de grond

Het protest van afgelopen nacht is maar van korte duur geweest. Maandag aan het begin van de middag ligt het spandoek op een hoopje op de grond. Onbekend is nog, of het is gevallen of door iemand bewust weggehaald. Marktkooplui op de maandagse markt is het in elk geval niet opgevallen. ,,En we zijn hier toch al vrij vroeg.’’

Veel bezoek is er momenteel ook niet in het stadhuis: het pand wordt grondig verbouwd, er lopen alleen werklui. Dat is overigens bekend bij de actievoerders, zegt Hugo Kuijper namens hen. Toch is het de aangewezen plek, omdat de wekelijkse politieke vergaderingen daar wel nog steeds plaats hebben. ,,Daarmee is het het hart van de democratie.’’