Apeldoorn bezint zich op sjoemelend zorgbedrijf

De gemeente Apeldoorn besluit binnen enkele weken of ze aangifte doet tegen een sjoemelende zorgorganisatie. Die declareerde kosten voor zorg die nooit verleend is.

Dinsdag werd bekend dat Apeldoorn met negen omliggende gemeenten per direct het contract met het betreffende zorgbedrijf opzegt. De organisatie, waarvan de naam geheim blijft, leverde op papier 'begeleiding in de thuissituatie'. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het op orde brengen van de financiën of het opzetten van een sociaal netwerk, begeleiding rond psychische problematiek of bij het aanpakken van verslaving. Zo'n vijftig mensen maakten daar gebruik van. Het grootste deel daarvan woont in Apeldoorn, daarnaast waren er cliënten in Epe en Deventer.

Klachten

Het alarm ging af toen er langere tijd klachten en signalen kwamen dat de organisatie het beloofde werk niet uitvoerde, schetst een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. Het bedrijf was er al eens op aangesproken dat het de dienstverlening moest verbeteren. De klachten waren reden voor een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat er meer zorg is gedeclareerd dan geleverd. Bovendien bleek er personeel actief te zijn dat niet de juiste diploma's heeft. Veel medewerkers hadden bovendien geen verklaring omtrent gedrag.

De eerste prioriteit van de gemeenten is de betreffende zorg bij een ander bedrijf in te kopen. Daarna wordt een knoop doorgehakt over aangifte of andere maatregelen. Dat moet binnen een paar weken duidelijk zijn.

Uitzonderlijk