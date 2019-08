Apeldoorn bezorgd over toename gebruik van lachgas onder jongeren: voorlichting in groepen 7 en 8

Het afval bestaat uit patronen, cilinders en ballonnen. Het gebruik van lachgas neemt landelijk toe. Het is niet verboden om het middel, dat ook voor narcose wordt gebruikt, tot je te nemen. In diverse winkels zijn de patronen te koop, omdat ze worden gebruikt in slagroomspuiten. Jongeren voegen geen slagroom toe, maar laten het gas in een ballon lopen. Vervolgens ademen ze het in en uit in de ballon en ervaren een roes die enkele minuten duurt. Lachgas ruikt zoet. Vroeger werd het gebruikt om mensen kort onder narcose te brengen. Nu doet het nog steeds dienst als pijnstiller tijdens bevallingen.