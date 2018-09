Apeldoorn blijft thuisbasis van Swim to Fight Cancer

Apeldoorn blijft de thuisbasis van Swim to Fight Cancer, zegt bestuurslid Evert-Jan Grezel. Daar doet het feit dat de derde editie morgen bij recreatieplas Bussloo plaats vindt niets aan af. Alleen de eerste keer kon er in het Apeldoorns Kanaal gezwommen worden.

Met Swim to Fight Cancer wordt ingezameld waarmee talentvolle onderzoekers worden gesteund. Met het geld kunnen zij onderzoek doen naar de bestrijding van kanker. Het evenement wordt in verschillende steden gehouden. Apeldoorn sloot zich in 2016 aan. In dat jaar was het Apeldoorns Kanaal het decor van het evenement. Er werd tussen de Welgelegenbrug en de brug in de Deventerstraat gezwommen.

Vorig jaar werd na heftige regenbuien het zwemmen in open water verplaatst naar Bussloo. ,,De overstortvijvers waren vol gelopen'', legt Grezel uit. ,,En dan loopt dat water het Kanaal in. Daar zit dan ook rioolwater bij, met alle gevolgen van dien. In Amsterdam kon vorige week de City Swim voor ALS niet doorgaan om dezelfde reden.''

Droogte

Voor de derde editie werd de knoop eerder doorgehakt. ,,Door de lange periode van droogte staat het water in het Kanaal nu een stuk lager. Te laag'', aldus Grezel. ,,En dus hebben we de beslissing om te verplaatsen nu eerder genomen. We zijn vorig jaar fantastisch bij Bussloo opgevangen. Dat maakte het ook gemakkelijker de knoop door te hakken.''

Neemt niet weg, zegt Grezel, dat Swim to Fight Cancer eigenlijk in Apeldoorn thuis hoort. ,,Dat is voor de bekendheid van het evenement beter. En het is ook eens iets anders om midden in de stad te kunnen zwemmen. We hebben qua zwemwater nu twee keer pech gehad, maar de eerste keer was de kwaliteit van het zwemwater wel goed.''