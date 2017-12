Apeldoorn bouwt voorlopig niet voorbij A1 en A50

Ans van Amerongen eerste lijsttrekker VVD-Li­be­raal2000 in Voorst

30 november Ans van Amerongen (60) is de eerste lijsttrekker van fusiepartij VVD-Liberaal2000 in de gemeente Voorst. De Twellose Van Amerongen zit sinds 2010 in de raad en was in 2014 al lijsttrekker van Liberaal2000. Bij de vorige verkiezingen deden de twee partijen afzonderlijk mee.