Apeldoorn brengt historische verhalen van ondernemers tot leven

Sloopkogel door tientallen huizen in Eerbeek: ‘We doen dit niet zomaar’

Bewoners van 86 huizen in de wijk Oud Eerbeek moeten over vier jaar vaarwel zeggen tegen hun woning. Woningcorporatie Veluwonen wil de huizen slopen om plaats te maken voor duurzame, nieuwe huizen. 104 andere huizen in de wijk krijgen vanaf eind dit jaar een grondige opknapbeurt.

11:39