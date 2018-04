Apeldoorn controleert brieven op leesbaarheid

Bedreigers volkszanger Frank van Etten opnieuw voor de rechter; zaak aangehouden

11:21 De Apeldoornse vader en zoon Gerard (51) en Ronnie van H. (25) stonden maandag opnieuw voor de rechter in een omvangrijke afpersingszaak. De zaak is aangehouden. Dat betekent dat de zaak op een later tijdstip wordt voortgezet, in dit geval omdat er nog getuigen gehoord moeten worden.