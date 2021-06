Apeldoorn deelt weer verboden uit na feest op oranjerotonde

Jeroen zijn Kampioen George uit Apeldoorn is 80 jaar, maar blinkt nog steeds uit in karate

20 juni Hij is 80 jaar, maar als het even kan is George Brouwer met sport bezig. De Apeldoorner haalde niet zo gek lang geleden zijn vijfde dan karate. ,,Rust is roest’’, predikt Brouwer zijn motto. ,,De bewegingstechnieken van karate bieden een compleet pakket, goed voor lijf en leden.’’