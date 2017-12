Apeldoorn, Deventer, Lelystad en Zwolle kiezen deze nummers voor bovenin de Top 2000

De platen in de vier stadslijsten hebben geen regionale artiesten in de lijst staan. Het is weer een verzameling van de nummers die altijd hoog terug te vinden zijn in de lijst. Opvallend is wel dat Bohemian Rhapsody in Deventer niet op nummer één staat. In de drie andere steden is dat wel het geval. Verder is het ook opmerkelijk te noemen dat Boudewijn de Groot met het nummer Avond niet de Top 10 in Zwolle heeft gehaald.