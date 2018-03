Apeldoorn dolblij met groen licht 900 huizen

Wethouder Nathan Stukker spreekt van 'fantastisch nieuws' voor Apeldoorn. Door de beslissing van de provincie kunnen bouwprojecten worden uitgevoerd waarvan de gemeente zelf al had gezegd dat ze nodig zijn, maar die niet pasten in de afspraken die Apeldoorn met de provincie heeft.

Tot 2025 mocht de gemeente van de provincie ruim 3500 woningen bouwen, maar door de grote vraag naar huur- en koopwoningen is die ruimte nu al bijna op. De gemeente probeerde de provincie te overtuigen van de noodzaak nog meer te bouwen en selecteerde een aantal plannen die volgend burgemeester en wethouders op korte termijn uitgevoerd moeten worden. De zeshonderd woningen binnen die plannen zouden zonder toestemming vanuit Arnhem echter niet gebouwd kunnen worden.

Door de beslissing van de provincie kunnen deze projecten nu van start en mag Apeldoorn zelfs nog driehonderd woningen extra bouwen. Daarbovenop staat de provincie bovendien open voor de plannen die worden ontwikkeld voor het voormalige complex van Centraal Beheer. Nu er groen licht is vanuit Arnhem mogen daar nu honderd woningen worden gerealiseerd, maar er zijn plannen voor in totaal 350 appartementen. Volgens de gemeente heeft de provincie aangegeven te willen meedenken over de herontwikkeling van dat wereldberoemde gebouw. Als dat goed wordt afgerond zouden er dus nogmaals 250 woningen bij komen.