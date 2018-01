Apeldoorn draagt sleutel Haps-dorp over

De verzelfstandiging van het prehistorische Haps-dorp in Apeldoorn-West was op papier al geregeld en nu is de symbolische overdracht nabij. Wethouder Mark Sandmann overhandigt op vrijdag 9 februari de ‘sleutel’ van het Haps-dorp aan voorzitter Arjin Jans van de Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn.

Het Haps-dorp is in 1976 opgezet door medewerkers van het Centrum voor Biologie-Onderwijs van de gemeente Apeldoorn. In het dorp kunnen leerlingen van basisscholen enkele dagen op schoolkamp en zo ervaren hoe het is om te leven in een prehistorisch dorp. Inmiddels is een verblijf in het Haps-dorp voor veel scholen een vast onderdeel in het lesprogramma.

Discussie

De exploitatie van het Haps-dorp werd in 1987 ondergebracht in een stichting waarin de gemeente als grondeigenaar een stevige vinger in de pap had. Na een discussie over wat de kerntaken van de gemeente zijn, heeft Apeldoorn besloten zich uit de stichting terug te trekken. Het uitgangspunt was daarbij dat het voortbestaan van het Haps-dorp als waardevolle educatieve voorziening in Apeldoorn gewaarborgd moest blijven.

Voorafgaand aan de overgang heeft de gemeente voor 85.000 euro onderhoud gepleegd aan de daken van de grootste hutten. Dit om het Haps-dorp in een goede staat over te dragen. Daar bovenop heeft Apeldoorn in 2016 nog een bedrag van 35.000 euro beschikbaar gesteld zodat de stichting de komende vijf jaar voldoende financiële middelen heeft om zelf het groot onderhoud uit te laten voeren.