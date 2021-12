Apeldoorn draait omstreden besluit terug: snelheid op ‘dodenweg’ weer omhoog

Vlag kan uit bij aanwonen­den: snelheid Ka­naal-Zuid bij Lieren naar 60 kilometer per uur

Wat hem betreft had het al eerder moeten gebeuren, maar voor nu overheerst de blijdschap. Blijdschap dat er eindelijk maatregelen worden genomen op de weg Kanaal-Zuid bij Lieren in Apeldoorn: van 80 naar 60 kilometer per uur. Ingaande in de week van 21 juni. ,,Hopelijk is dit dé aanzet tot een veiliger weg”, zegt omwonende Rijk Gerritsen.

8 juni