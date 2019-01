Apeldoorn dubt over keihard ‘nee’ tegen Lelystad Airport

De bedoeling is dat de luchthaven in Flevoland vanaf 2020 vakantievluchten gaat verwerken. De aanvliegroutes die daarvoor bedacht zijn, veroorzaken onrust. Ook na enkele aanpassingen. Vanaf maandag kan iedereen zijn zegje doen over de plannen. Burgers, maar ook instanties als actiegroepen en lokale overheden. De gemeente Apeldoorn gaat in elk geval ook een zogenoemde zienswijze indienen. Maar wat precies de inhoud daarvan is, is nog niet helemaal helder.