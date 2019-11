Apeldoorn dubt over maximum van 600 asielzoekers in azc, na uitspraak hoogste rechter

Politie en ANWB waarschu­wen voor dichte mist in Oost-Nederland: ‘Pas rijstijl aan’

17:45 In het noorden en oosten van het land hangt er dichte mist over de weg. Politie en ANWB waarschuwen om de rijstijl aan te passen en niet te vergeten het dimlicht aan te zetten. Er is code geel afgegeven. ,,Veel auto’s rijden overdag met mist alleen met dagrijverlichting. Dat is gevaarlijk”, zegt Jos van der Drift van de ANWB.