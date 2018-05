Apeldoorn en Emmaschool willen nog meer gezonde kinderen in de klas

Dat de gemeente Apeldoorn zich opnieuw drie jaar verbindt aan JOGG betekent dat de gemeente zich ook de komende jaren blijft inspannen om een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Acteur, danser en JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp verrichte de aftrap samen met wethouder Nathan Stukker. Na een warming up renden zij samen met 220 leerlingen van de school een ronde om de school.

Pittig

En dat was best pittig, aangezien de zon hoog aan de hemel stond en de temperatuur inmiddels boven de 25 graden zat. ,,Het was leuk om te doen, maar wel zwaar'', vertelt Linde Moerman (8) uit groep 5. ,,Het rondje was best lang en het was warm.'' Zelf let Linde goed op wat ze eet. ,,Ik neem iedere dag fruit mee naar school, behalve op maandag, want dan is het 'koekdag'. En ik snoep heus ook wel eens, maar meestal iets kleins, zoals een dropje of een Mentos.''

Patat

De twaalfjarige Jisse Douma uit groep 8 voetbalt vier keer in de week en doet daarnaast aan trampolinespringen. ,,Ik vind het goed dat onze school aandacht besteed aan bewegen en gezond eten en drinken. Ik hoor wel eens kinderen die vertellen dat ze patat hebben gegeten en de volgende dag weer, dus ik denk dat zij hierdoor wel inzien hoe belangrijk het is om gezond te eten. En als zij zien dat hun conditie verbetert, voelen ze zich ook echt wel beter.''

Meer uit je leven halen

Juvat Westendorp geeft aan 'blij verrast' te zijn door de school. ,,Want ze zijn gewoon heel erg goed bezig. Ze zijn heel erg veel met gezondheid, bewegen en water drinken bezig en het leuke is, de kinderen deden heel erg goed mee. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed in je vel zit. We weten allemaal dat als dat zo is, dat je dan meer uit jezelf kunt halen, of dat nou met sporten is, op school, of later in je werk.'' En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen'', vindt hij. ,,Onderdeel van lekker in je vel zitten is natuurlijk je gezondheid. Als je niet gezond bent, dan lukt alles gewoon wat minder. En daar zijn we hier voor. Want we weten allemaal dat met veel water drinken, bewegen en gezond eten, dat je beter in je vel gaat zitten en daardoor meer uit je leven kunt halen.''

Traktatiebeleid