Apeldoorn en Zwolle in Top 15 van steden met meeste verkeersopstoppingen

Apeldoorn en Zwolle behoren tot de vijftien Nederlandse steden met meeste verkeersverstoppingen in het verkeer. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index. Leiden voert de lijst aan, gevolgd door Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Amsterdam. De TomTom Traffic Index is een gedetailleerd verkeersrapport met informatie over verkeerssituaties in 416 steden en 57 landen.

Met verkeersopstoppingen wordt in deze index gedoeld op extra reistijd van een autorit. In 2019 duurde een gemiddelde autorit in Apeldoorn 20% langer. Wat neerkomt op een extra reistijd van twaalf minuten op een rit die normaal gesproken een uur duurt.

Zwolle

Apeldoorn kende daarmee in 2019 een toename van 2% ten opzichte van een jaar eerder en staat in de index op een dertiende plaats. Zwolle eindigde op een vijftiende plaats met een extra reistijd voor automobilisten van 18%, wat neerkomt op een vertraging van bijna elf minuten op een rit die normaal gesproken een uur duurt.

Volledig scherm Overzicht dat TomTom maakte van steden in Nederland met de meeste vertraging in het verkeer. © TomTom Traffic Index

Spits

TomTom becijferde ook de extra reistijden per stad tijdens spitsuren. In Apeldoorn liep die op tot ruim 22 minuten bij een rit van een uur.

Op dinsdag 22 januari 2019 stonden automobilisten in Apeldoorn het langst in de file. Een autorit van een uur duurde op die dag ruim 32 minuten langer. Die dag stond er mede door sneeuwval ruim tweeduizend kilometer in het hele land.

Wereldwijd

In het rapport over 2019 werd wereldwijd in 57% van de steden een toename van verkeersopstoppingen genoteerd ten opzichte van 2018. Leiden, de stad de Nederlandse stad met de meeste verkeersopstoppingen, staat op plek 131.

De Indiase stad Bengaluru neemt over 2019 de eerste plaats in met een gemiddelde extra reistijd in het verkeer van 71%. De Filipijnse hoofdstad Manilla (afgerond ook 71%), Bogota in Colombia (68%) en de Indiase steden Mumbai (65%) en Pune (59%) completeren de mondiale top 5.