Apeldoorn gaat 1,5 meter anders aanpakken op de Hoofdstraat

De hekken verschenen eind mei voor het eerst in de winkelstraat. Ze zorgen er op zaterdagen voor dat er twee looprichtingen zijn. Daardoor zouden mensen minder snel te dicht bij elkaar in de buurt komen.

Vriendelijker

De gemeente Apeldoorn denkt het nu ook op een andere manier duidelijk te kunnen maken. Er komen lijnen op de straat. Dat is iets vriendelijker, is het idee. Het beeld is dat het goed gaat met het naleven van de corona-regels. Bovendien is het plaatsen en weghalen van de hekken veel werk. En hebben strepen het voordeel dat ze er ook staan als het opeens op een woensdag of donderdag druk is. De ervaring uit andere plaatsen leert dat strepen goed werken, zegt gemeentelijk woordvoerder Esther Naber. Afgelopen weekend stonden de dranghekken er voor het laatst.