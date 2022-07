Apeldoorn gaat meerdere gebaren maken na al het leed dat Joden is aangedaan

volleybal Spelverde­ler Joris Berkhout is niet klaar bij Dynamo: ‘Ik kan hier nog meer stappen zetten’

Joris Berkhout had komend seizoen al in het buitenland kunnen spelen. Maar de spelverdeler blijft in Apeldoorn, Berkhout (22) heeft gekozen voor een vierde seizoen bij Draisma Dynamo.

