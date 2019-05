Apeldoorn gaat met onkruiddoek woekerende Duizendknoop te lijf

Hij neemt een maand nadat het sterke speciale onkruiddoek op de steile helling van het talud is aangebracht een kijkje. ,,Ga ik maandelijks doen. Dit gaan we monitoren, het is een proef.” De twintig centimeter schone ingezaaide laag grond, die over het doek is gelegd, ligt op het oog nog keurig op zijn plek, constateert Helmus tevreden. ,,Bij de proef gaat het er vooral om te kijken of de schone grond blijft liggen. Die ligt op een erosiemat boven op het onkruiddoek. Dat talud in Apeldoorn was voor ons een vlakte waar we deze nieuwe toepassing, die combinatie, goed kunnen testen. Het kan hier dus best dat de Japanse Duizendknoop, die nu ook vlak naast het ingepakte deel groeit, ook op de aangebrachte schone grond gaat groeien. Maar mocht blijken dat de grond op het talud blijft liggen, dan weten we dus dat dit systeem werkt als je een geheel talud waarop de Japanse Duizendknoop groeit aanpakt.”