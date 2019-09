Apeldoorn gaat op zoek naar ruimere regels rond privé-windmolen

Bezuini­ging op persoonsge­bon­den budget leidt tot onrust in Apeldoorn

9:53 Apeldoorn is van plan het mes te zetten in het persoonsgebonden budget. Die bezuiniging zorgt voor onrust onder gebruikers van zo'n pgb. Met name voor het inschakelen van een naaste, zoals een partner, gaat volgend jaar mogelijk een veel lager tarief gelden. Een landelijke belangenbehartiger is kritisch over het plan.