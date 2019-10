Apeldoorn gaat twee keer zoveel Bokashi maken

Gezond­heids­cen­trum zucht onder parkeer­druk winkelcen­trum Anklaar in Apeldoorn

6:30 Zelfs de parkeerplekken voor de ambulance en voor invaliden staan soms vol... Bezoekers van winkelcentrum Anklaar hebben het Gezondheidscentrum Zevenhuizen ontdekt als ideale plek om snel even te parkeren. Wie naar de apotheek of tandarts moet heeft pech. Op de parkeerplaats is geen plaats...