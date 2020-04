Apeldoorn geeft er een klap op: volledig vuurwerkverbod komt er dit jaar definitief niet

De wens was dat volledig verbod al dit jaar in te laten gaan. Het lukt echter niet om dat in de huidige corona-samenleving goed voor te bereiden. Een belangrijk uitgangspunt was namelijk dat de bevolking betrokken zou worden bij het zoeken naar alternatieven. Daarvoor zou onder meer een mini-conferentie belegd worden. Dat soort publieke bijeenkomsten zijn nu niet uitvoerbaar. Onlangs tekende het zich al af dat de politiek voor uitstel zou gaan kiezen.

Sier

Wel gelden uiteraard in Apeldoorn de strengere regels waartoe het kabinet begin dit jaar besloot. Vuurpijlen en knalvuurwerk zijn in het hele land verboden; consumenten moeten het dus doen met siervuurwerk.

De insteek is dat de Apeldoornse politiek dit onderwerp volgend jaar weer oppakt, als de omstandigheden dat toelaten.

Blij

Remco Buitenhuis van Robin Hood Vuurwerk is uiteraard blij met het uitstel. ,,Dat is nu alleen maar verstandig. Het idee is wel gelanceerd, maar er was nog helemaal niet duidelijk hoe dit vorm gegeven zou worden. Daarover waren we nog druk in gesprek.’’ En wat hem betreft wordt er volgend jaar alsnog eerst goed over gepraat hoe het verder moet.

Knalspul

,,Waar ik op hoop is dat de politiek zich opnieuw gaat bezinnen. Kijk, als eerste gemeente vuurwerkvrij zijn gaat Apeldoorn nu toch al niet meer lukken. Er zijn inmiddels meer gemeenten waar dit bespreekbaar is gemaakt.’’ Daarnaast schuiven de landelijke regels richting meer beperkingen, met in elk geval nu al een verbod op knalspul en vuurpijlen. Daarmee is er steeds minder reden om lokaal een eigen pad te kiezen, vindt Buitenhuis. ,,Dan kan je nu beter de landelijke lijn gaan volgen.’’

Opzet

In de Apeldoornse politiek waren de meningen daarover de afgelopen tijd verdeeld. Nu er landelijk veel gebeurt op dit vlak, vindt een aantal partijen het logisch om inderdaad te kijken hoe dat uitpakt. En pas daarna eventueel een eigen lokaal verbod in te voeren.