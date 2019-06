Apeldoorn geeft toelichting op verkeerssituatie rond Hornbach

De evenementenhal in De Maten gaat tegen de vlakte, zo is al langer bekend. Op het terrein komt bouwmarkt Hornbach. Over de verkeerssituatie die dan ontstaat is al veel gesteggeld. Ondernemers van zaken op de Voorwaarts hebben zo hun voorkeuren, terwijl de Fietsersbond in deze krant zorgen uitsprak over het bevoorradingsverkeer dat vanaf het terrein de Laan van Erica op moet draaien.