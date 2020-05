Apeldoorn geeft wat toe in ruzie over vakantieverhuur villa, maar eigenaren willen meer

Apeldoorn heeft na eerdere juridische schermutselingen bepaald dat de in Duitsland woonachtige eigenaren hun villa voor maximaal dertig nachten per jaar mogen verhuren aan maximaal acht personen. Anders gaat het woonkarakter verloren, zegt de gemeente. Op overtreding van dit voorschrift staat een straf die niet mals is: 25.000 euro dwangsom met een maximum van anderhalve ton. De eigenaren willen 120 nachten per jaar recreatieve verhuur. Ze willen maximaal veertien personen kunnen toelaten want het huis is groot genoeg.