Apeldoorn gloeit van trots na WK: 'Er komt nog veel meer'

Uitverkocht

Ook burgemeester John Berends van Apeldoorn heeft genoten van het wereldkampioenschap in zijn stad. ,,Ik ben zo trots. Wat een mooie sport, wat een fantastisch publiek en enthousiasme. En we staan als Apeldoorn op de kaart met wéér een groot en fantastisch evenement. Dit gaat de hele wereld over, iedereen is er getuige van geweest dat we hier een fantastische accommodatie hebben. En er komt nog veel meer aan'', beloofde Berends. ,,Het EK beachvolleybal in juni dit jaar komt naar Apeldoorn, volgend jaar het WK paracycling en we zijn bezig met het EK indoor atletiek in 2021. Buiten dat zijn we nog met iets groots bezig, maar daar mag ik nog niets over zeggen'', aldus de burgemeester.