Apeldoorn gooit stad op slot voor demonstranten: vandaag geldt noodverordening óveral

Apeldoorn blokkeert twee aangekondigde demonstraties, die vandaag in de stad gehouden zouden worden. Daarvoor is een zogenoemde noodverordening van kracht. Die geeft de politie extra bevoegdheden.

Op internet circuleren sinds donderdag berichten over betogingen in Apeldoorn. Die zouden op het Stationsplein en in het Amaliapark beginnen. Volgens de gemeente Apeldoorn zijn ze onder meer gericht tegen politiegeweld en de coronamaatregelen. Police for Freedom en Sta op voor Vrijheid meldden langs te komen.

De samenkomsten zijn echter niet officieel aangemeld. Dat zou politie en gemeente onvoldoende tijd geven om ‘de aangekondigde demonstraties op een voor iedereen veilige manier te kunnen faciliteren’.

Geweld

‘Daarnaast is niet duidelijk hoe zij zich aan de coronamaatregelen gaan houden en bestaat de vrees voor de komst van groepen die uit zijn op ordeverstoring en geweld’, staat in een verklaring van de gemeente.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft in overleg met politie en Openbaar Ministerie een noodverordening voor dit weekend uitgevaardigd. Daardoor mag de politie onder meer preventief fouilleren. Dat geldt voor de gehele bebouwde kom van de stad. Ook kan de politie ‘gerichter en directer optreden bij demonstraties en incidenten’. De noodverordening geldt van zaterdag 04.30 uur tot en met zondag 22.00 uur.

Police for freedom

Een van de betogingen is aangekondigd door Police for Freedom Nederland. Die organisatie wekt de indruk dat allerlei beroepsgroepen zich aansluiten: ‘politie, militairen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten staan op voor het behoud van onze grondrechten’. De beweging wil niet ingaan op vragen over ‘de mars voor de menselijke verbinding’. Die was overigens eerst gepland in Hilversum, maar werd daar ook al verboden.

Wel laat Police for Freedom gisteravond op Twitter weten vandaag niet naar Apeldoorn te zullen komen. ‘Ieders veiligheid staat voor ons altijd voorop’.

Hoewel de naam van de beweging een nadrukkelijke link met de politie legt, is dat verband er niet heel duidelijk. Er is één politiemedewerker bekend die verbonden is aan de organisatie, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. ,,Uiteraard is dit geen demonstratie namens de politie.’’

Alternatief

De gemeente zegt te willen zoeken naar een alternatief moment. ‘De organisatoren van de demonstraties voor dit weekend worden gevraagd zich te melden bij de gemeente zodat er gezamenlijk gekeken kan worden wanneer en onder welke afspraken de demonstratie doorgang kan vinden.’

Koffie drinken

De afgelopen tijd zijn er meer betogingen aangekondigd in Apeldoorn. Zo was er op 31 januari een zogenoemd ‘koffie drinken’ op het Zwitsal-terrein. Dat verliep zonder grote problemen. Wel was toen een grote politiemacht op de been. Mensen die ervan verdacht werden te gaan rellen, werden bij afritten van de snelwegen opgewacht en teruggestuurd. Op sociale media circuleren nog meer oproepen voor betogingen in de komende tijd.