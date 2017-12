Apeldoorn Got Talent afgelast vanwege slecht weer

De talentenshow Apeldoorn Got Talent gaat maandagavond niet door. Vanwege het verwachte slechte weer is het evenement afgelast.

Apeldoorn Got Talent zou gehouden worden in de Grote Kerk en is een samenwerking van onder meer De Klup, Atlant en Zorgsaam Apeldoorn. De opbrengst van de kaartverkoop zou volledig ten goede komen van Serious Request. Er waren al ruim zeshonderd kaarten verkocht.

Jammer

Tijdens de talentenshow stonden diverse optredens gepland van cliënten van de organisatoren. ,,Heel erg jammer dat we het niet door kunnen laten gaan'', zegt woordvoerder Agnes Bezembinder. ,,We hebben natuurlijk te maken met een kwetsbare doelgroep, dus we konden niet anders.''

Mogelijk wordt het evenement binnenkort alsnog gehouden, maar daarover is nog geen zekerheid. ,,We kijken of er nog een mogelijkheid is om voor kerst de show alsnog te kunnen houden. Daar zijn we nu druk mee bezig.''