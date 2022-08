Apeldoorn grijpt in op ‘dodenweg’: zelfs trekkers inhalen mag niet meer

Apeldoorn wekt grote ergernis met verlagen snelheid op ‘dodenweg’ langs kanaal

De snelheidsverlaging die de gemeente Apeldoorn eenzijdig doorvoerde op de ‘dodenweg’ langs het Apeldoorns Kanaal, is volstrekt ongewenst en moet direct van tafel. Met het terugbrengen van de maximumsnelheid tot zestig kilometer per uur, zwichtte het college van burgemeester en wethouders voor politieke druk in plaats van een weloverwogen besluit te nemen. Die kritiek komt van meerdere partijen in het gebied tussen Apeldoorn en Eerbeek.

