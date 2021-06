Apeldoorn grijpt in: Oranjerotonde wordt na duels Nederlands elftal afgezet

Een specifieke reden voor de koerswijziging is er niet. ,,We zien dat het leeft en willen niet dat het weer zo druk wordt als zondag’’, reageert gemeentewoordvoerder Nanne Dorren. ,,Laat staan nóg drukker.’’

Toeterende auto's

Want na de zege op Oekraïne (3-2) leek het haast of corona niet meer bestond. Binnen mum van tijd verzamelden zich zo'n duizend Oranjefans op de rotonde. Dat ging gepaard met het afsteken van vuurwerk en auto's die al toeterend rondjes reden.

De fiets- en voetpaden blijven wel toegankelijk. Burgemeester Ton Heerts doet echter een dringend beroep op zijn bevolking om niet naar meer naar De Maten te komen. ,,Zolang niet iedereen gevaccineerd is, is de kans groot dat feestjes zoals zondag, leiden tot nieuwe uitbraken van corona. Ik ga ervan uit dat niemand dat wil.”

Begrip

Of de burgervader - die het feest van zondag nog gedoogde - ingrijpt als Apeldoorners zijn oproep massaal aan hun laars lappen, laat Dorren in het midden. ,,Het is gewoon niet de bedoeling dat de mensen komen. Vandaar deze dringende oproep.’’

Heerts snapt overigens dat het voor veel mensen lastig is om zich aan de coronamaatregelen te houden, nu deze in rap tempo worden versoepeld. ,,Natuurlijk begrijp ik dat, maar we lopen zo wel de kans dat het alleen maar langer duurt. Het blijft belangrijk dat we dit stap voor stap doen. Daarom vraag ik echt om de hulp van alle Apeldoorners hierbij. Dus: geniet van het voetbal, vier de successen, maar doe dat in kleine kring. Ook uit respect voor iedereen in de zorg en bij de GGD.”