Apeldoorn grijpt in, Oranjerotonde wordt na duels van Nederlands elftal afgezet: ‘Je hebt altijd mensen die niet luisteren’

Een specifieke reden voor de koerswijziging is er niet. ,,We zien dat het leeft en willen niet dat het weer zo druk wordt als zondag’’, reageert gemeentewoordvoerder Nanne Dorren. ,,Laat staan nóg drukker.’’ Joey Pannekoek, de initiator achter de versieringen op de Oranjerotonde, zegt het ‘een goede stap van de gemeente te vinden’. Tegelijkertijd vraagt hij zich wel af of de maatregel zal helpen: ,,Je hebt altijd mensen die niet luisteren.’’