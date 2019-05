Apeldoorn groeit hard met aantal zonnepanelen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totaal geinstalleerd vermogen aan zonnestroom - dus hoeveel stroom alle panelen samen in theorie kunnen opwekken - groeide in 2018 naar 34,5 Megawattpiek. Dat is 64 procent hoger dan in 2017. De landelijke groei lag op 52 procent.

Het totale vermogen in Nederland bedraagt 4300 Mwp. Apeldoorn is dus goed voor ongeveer 0,8 procent van dat vermogen. Deze gemeente is een van de sterkste groeiers in Nederland, maar zit nog niet bij de absolute top. In de cijfers is ook het vermogen van zonneparken meegenomen; panelen die op de grond staan.