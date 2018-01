Apeldoorn groeit minder snel dan andere Gelderse gemeenten

Het aantal inwoners van de gemeente Apeldoorn is het afgelopen jaar minder hard gestegen dan in Nijmegen en Arnhem. Er kwamen vorig jaar 1.114 inwoners bij in Apeldoorn. Dat is meer dan in gemeenten als Zwolle en Deventer, maar minder dan de andere steden in Gelderland. Nijmegen groeide bijvoorbeeld met 2.416 inwoners en Arnhem met 1.570. Zwolle steeg met 657 inwoners en Deventer met 440.