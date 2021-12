Apeldoorn gunt kinderen Zuidbroek skatebaan, maar oudere jeugd wacht nog steeds

Dat leerlingen van basisschool De Diamant in 2018 een petitie indienden om een skatebaan aan te leggen in park Zuidbroek, had de warme instemming van voorzitter Harry Elzinga en de andere bestuursleden van de wijkraad. Bij het opzetten van een nieuwe wijk hoort ook het realiseren van voorzieningen voor de jeugd, had hij al ver daarvoor benadrukt. Begin dit jaar meldde de gemeente de skatebaan te zullen realiseren. Nu is ook de knoop doorgehakt over de plek waar die komt: in een groenstrook tussen de volkstuinenvereniging en tennisvereniging de Sprenkelaar.