Apeldoorn haalt 7,5 miljoen kilo bladeren van de weg

Rapport: grote fouten bij leer­lin­gen­ver­voer PlusOV

13 november Rond het leerlingenvervoer in de Stedendriehoek zijn de afgelopen maanden grote fouten gemaakt. Dat valt onder meer de betreffende vervoerscentrale, PlusOV, aan te rekenen. Dat staat in een rapport over de problemen bij PlusOV. Onder meer tegenover deze krant gaven ouders en onderwijsinstellingen aan dat er van alles mis ging bij het vervoer van leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Busjes komen te laat, of helemaal niet. Dit geldt voor zowel het leerlingenvervoer als het WMO-vervoer.