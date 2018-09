Apeldoorn had laatste Glazen Huis; Serious Request gooit roer om

Dat heeft Sander Hoogendoorn zojuist bekendgemaakt in zijn ochtendshow. Afgelopen december zat de dj samen met Angelique Houtveen en Domien Verschuuren zelf in het Glazen Huis, toegejuicht door een bomvol Marktplein in Apeldoorn.

Na de toewijzing van het evenement aan Apeldoorn werd direct al gespeculeerd of Serious Request nog vaker in deze vorm zou worden gehouden. Door een wisseling van zendermanager bleef duidelijkheid daarover lang uit.

Lifeline

Dit jaar gaat het goede-doelenevenement door het leven als 3FM Serious Request: De Lifeline. Levens redden is voortaan het motto. De radiozender stuurt daarvoor teams met dj's vanaf drie verschillende locaties een week lang op pad. ,,Ze gaan 24 uur per dag op een barre tocht door heel Nederland om op kerstavond hopelijk aan te komen bij TivoliVredenburg in Utrecht'', meldt NPO 3FM. ,,Dat is de stad waar 3FM Serious Request in 2004 begon.'' Om welke drie locaties het gaat, meldt de zender niet.



Net als tijdens de eerdere edities wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis, maar bij De Lifeline is er niet langer één doel, zoals dat vorig jaar was het herenigen van verscheurde gezinnen. Het publiek kan nu een 'eigen' doel kiezen, zegt NPO 3FM. De opties zijn levens redden in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten.



Acties

Nog steeds draait Serious Request om een marathonuitzending vol met tegen betaling aangevraagde platen. De opbrengst voor het goede doel wordt al jaren echter vooral bepaald door acties die her en der in het land worden gehouden. Het grootste verschil met de vorige edities is dat de actievoerders niet meer naar de dj's komen om het eindbedrag te overhandigen, maar dat de dj's naar hen toekomen. NPO 3FM roept mensen nog steeds op massaal in actie te komen en geld op te halen. Doneren kan nu al via www.npo3fm.nl/seriousrequest. Ook acties kunnen vanaf nu worden aangemeld via die website.

Vernieuwing

Vernieuwing is nodig, geeft de nieuwe zendermanager Sharid Alles aan: ,,3FM Serious Request is al veertien jaar een sterk evenement dat fantastische doelen heeft bereikt (meer dan 100 miljoen euro voor goede doel, red.) en voor onvergetelijke momenten heeft gezorgd. Deze editie wordt voor en door een andere 3FM-generatie gemaakt.''

Het gevoel en het doel van de actie zijn niet veranderd, stelt Alles. ,,Maar met deze vorm kunnen we het luisterende publiek meer dan ooit bij 3FM Serious Request betrekken en activeren.''

TivoliVredenburg wordt het kloppend hart van de eerste editie van 'Serious Request 2.0'. Vanuit dit hoofdkwartier wordt een week lang radio gemaakt en krijgen de dj's in het land opdrachten die ze onderweg moeten uitvoeren. Ook wordt er een festival gehouden met onder meer optredens, workshops, lezingen en games.

'Eigen doelen'

De drie 'eigen doelen' die mensen kunnen sponsoren met de opbrengst van hun actie verdienen allemaal aandacht, vindt 3FM.

• Levens redden in Nederland hoopt de zender te kunnen realiseren door meer aandacht voor reanimeren, in de wetenschap dat iedere dag 35 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Het Rode Kruis geeft reanimatiecursussen en probeert 'heel Nederland' te voorzien van defibrillators.

• Bescherming tegen natuurgeweld verdient volgens het Rode Kruis ook grote aandacht. Afgelopen jaar was natuurgeweld er de oorzaak van dat 11.000 mensen overleden of vermist raakten.

• Verder vragen oorlogen en conflicten om noodhulp, in de wetenschap dat daardoor volgens het Rode Kruis iedere twee seconden iemand zijn of haar huis moet verlaten.