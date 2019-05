Apeldoorn ‘had meteen moeten controleren en boetes uitdelen’ voor negeren verbod bij eenrichtingsverkeer

Juist omdat de maatregel volop werd bekritiseerd, onder meer op sociale media, was het goed geweest er van meet af aan bovenop te zitten. ,,Je hebt in dit soort situaties van die mensen die elkaar opstoken van ‘ze zijn gek bij de gemeente, onzin, doen we niet’. Als je dan in het begin ook nog wat tolerant bent, ja, dan denken ze al heel snel: middelvinger op. En dat doen mensen zo massaal dat het dweilen met de kraan open is en lastig om er nog wat aan te doen. Dit is niet handig gedaan, lijkt mij.’’ Na enkele weken had beboeten geen zin meer, denkt Brookhuis: ,,Dat is met alle soorten overtredingen zo. Als je dat eerst te lang laat doorwoekeren, wekt handhaving alleen maar wrevel op.’’