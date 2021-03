Apeldoorn hakt knopen over nieuw zwembad, mede dankzij de mariniers

Apeldoorn­se ex-topman Vredestein maakt jongens­droom waar: een stripver­haal à la Kuifje

2 maart Als zakenman reisde Rob Oudshoorn over de hele planeet en woonde hij jarenlang in Japan en Zuid-Afrika. Al die ervaringen gebruikte de Apeldoorner om een levenslange droom in vervulling te laten komen: het maken van een eigen stripverhaal. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar nu is Hacienda de Oro eindelijk klaar. ,,Ik ben er enorm trots op.’’