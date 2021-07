‘Apeldoorn heeft een catastrofale inschattingsfout gemaakt met toekennen van uitzendlicentie’

Dat het gemakkelijk is om een propositie te schrijven vol loze beloften, bewijst Valouwe Media Stichting: met veel poeha wisten zij de Apeldoornse politiek ervan te overtuigen om hen de uitzendlicentie toe te kennen. 1 juni werd de livegang ingezet op radio; nu blijkt er, bijna twee maanden verder, nog geen sprake van een gedegen programmering en blijft het Apeldoornse publiek verstookt van lokaal nieuws en activiteiten. Waar zijn dan de nu al tienduizenden euro’s uitgekeerde subsidie in gaan zitten?

Een mediabedrijf zonder (online-)mediastrategie is een lachertje. Toch denkt VMS hier mee weg te komen: alleen al de website is een amateuristisch bouwwerk zonder enige informatie over uitzending of recentelijk nieuws. Sociale mediakanalen zijn niet bestaand, wat in 2021 voor elk bedrijf een buiten proportionele doodzonde is.