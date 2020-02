Apeldoorn heeft extra bomenzagers paraat tijdens monsterstorm Ciara

Apeldoorn wil omstreden zorgunit halve meter verlagen, buurman vindt dat een lachertje

9:00 Ook zijn laatste beetje vertrouwen in de overheid is Meindert de Haas kwijt. De Apeldoorner kijkt sinds juli vanuit zijn tuin uit op een enorme zorgunit die plots bij de buren werd geplaatst. Zeven maanden later stelt de gemeente voor een 50 centimeter lager gebouwtje te plaatsen. ,,We hebben zo lang zitten wachten en dan komen ze met zo’n voorstel. Dit is een lachertje.’’