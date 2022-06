Apeldoorn heeft nog honderden opvangplekken vrij voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar komen ze nog?

Van der Borg weg uit Apeldoorn­se politiek na benoeming in Papen­drecht

Jan Dirk van der Borg vertrekt als gemeenteraadslid in Apeldoorn. De fractievoorzitter van het CDA is voorgedragen als wethouder in Papendrecht en die functie is niet te combineren met een raadszetel in zijn woonplaats. Hij wordt later vandaag gepresenteerd in zijn nieuwe gemeente.

1 juni