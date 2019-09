Apeldoorn heeft z'n edele delen terug; borsten en piemels weer in de boom

De diefstal leidde in 2017 tot grote frustratie. Het was het kunstwerk dat Roosen maakte als winnares van de Wilhelminaprijs. De dieven zouden hooguit vijf tientjes voor het materiaal kunnen krijgen, slechts een fractie van de maakkosten. Roosen - ,,elke keer als ik in de buurt was, speurde ik of ik er ergens een glimp van opving’’ - hoopte dat het nog een keer boven water zou komen, maar besefte dat dit waarschijnlijk tegen beter in was.