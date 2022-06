Apeldoorn historie-arm? Nee, zegt dé kenner van Gelderse geschiedenis

Verhoeven (62) is onder meer bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Al een jaar of zes broeide bij haar het idee om een overzicht te maken van de volledige Gelderse historie. Over zo’n beetje elke provincie in Nederland verscheen al zo’n werk. ,,Gelderland schitterde in dat rijtje door afwezigheid. Dat kan eigenlijk niet.’’ Die verbazing bleken meer mensen te hebben. Samen met twintig (co-)auteurs heeft Verhoeven nu een vierdelig boek van formaat gemaakt over deze provincie.