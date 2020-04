Apeldoorn hoopt op alternatief OV bij schrappen buslijnen

In december gaat een nieuwe periode van 10 jaar in voor het busvervoer in Apeldoorn en op de Veluwe. Vervoersbedrijf Keolis gaat dat in die tijd verzorgen. In februari bleek uit een conceptplan dat het bedrijf een aantal buslijnen in de stadsdienst van Apeldoorn wil schrappen. Volgens die opzet raakt Berg en Bos zijn buslijn volledig kwijt, in Ugchelen blijft alleen de verbinding met het ziekenhuis bestaan, in Zuid rijdt de bus straks langs de randen in plaats van door de wijk en in De Maten blijft de ronde over de ringweg over; de lussen door de Donken en Velden verdwijnen. Wel gaan bussen op sommige lijnen vaker rijden.