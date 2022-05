Apeldoorn houdt 39 miljoen euro over, maar is daar niet per se blij mee

Liesbeth helpt wanneer buren in Apeldoorn elkaar het leven zuur maken: ‘Laminaat moeten ze verbieden’

Geluidsoverlast is niet langer de nummer één reden in Apeldoorn om contact te zoeken met buurtbemiddeling. Nadat lawaai bij de buren steevast het meest werd gemeld, zijn nu pesterijtjes de belangrijkste oorzaak om hulp in te schakelen. Al blijft laminaat ook een heikel punt.

22 mei