Apeldoorn houdt 40 miljoen euro over, maar is daar niet per se blij mee

Geliefde beelden­groep Zwijn met jongen uit Apeldoorn verdwenen

Het kunstwerk Zwijn met jongen is van de rotonde Amersfoortseweg/JC Wilslaan bij Apeldoorn gehaald. in de facebookgroep Je bent een Apeldoorner als betreuren veel mensen dat het werk van Patrick Visser niet meer is te zien. De beeldengroep heeft een nieuwe plek gekregen, tientallen kilometers buiten Apeldoorn.

24 mei