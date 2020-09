Apeldoorn houdt vast aan parkeerverbod voor fietsen in binnenstad

Door fietsen uit het straatbeeld te halen is er meer ruimte om te winkelen. Het is zo gemakkelijker om anderhalve meter afstand te houden. Dat is de gedachte achter het fietsparkeerverbod. Voor met name senioren is het echter lastig. Ze gebruiken hun fiets niet alleen om op te rijden, maar ook als hulpmiddel bij het boodschappen doen. Een gevulde tas laat zich gemakkelijker in de fietstas vervoeren, dan dat er eerst mee aan de arm mee moet worden gelopen.