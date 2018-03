Apeldoorn in finale 'Evenementenstad van het jaar'

In 2016 was Apeldoorn ook genomineerd, maar toen ging Rotterdam met de eer aan de haal. Toen was de start van wielerronde Giro d'Italia in Apeldoorn, afgelopen jaar was de stad gastheer van radio- en televisie-evenement Serious Request.



Bij de uitverkiezing gaat het onder meer om het aantal evenementen, de bezoekersaantallen, de variatie in het aanbod en het evenementenbeleid. Wethouder Nathan Stukker zegt in een reactie dat het ,,hier niet stopt'': de komende jaren blijft Apeldoorn inzetten op een gevarieerd aanbod van evenementen.